Состоялась церемония вручения паспортов новым гражданам Туркменистана

В Государственной миграционной службе состоялась торжественная церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители аккредитованных в Туркменистане международных организаций и иностранных СМИ, отечественных профильных министерств и ведомств.

Гражданами Туркменистана стали 1 тысяча 146 человек, являющиеся представителями 29 национальностей, постоянно проживающие в стране. Кроме того, согласно постановлению президента Сердара Бердымухамедова, выданы разрешения на проживание в Туркменистане 134 лицам, являющимся гражданами 6 государств и представителями 15 национальностей.

Туркменистан, будучи постоянным членом Международной организации по миграции, вносит весомый вклад в усилия мирового сообщества, осуществляя проекты и программы в данной области. Присоединившись к основным международно-правовым документам ООН, в числе которых – конвенции «О статусе беженцев», «О статусе апатридов», «О сокращении безгражданства», государство на деле подтверждает приверженность взятым на себя обязательствам.

В ходе торжественной церемонии вручения паспортов лица, принятые в гражданство Туркменистана, выражали слова глубокой признательности президенту Сердару Бердымухамедову, национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Малахаты Гурбангулы Бердымухамедову за огромное внимание, уделяемое решению проблем апатридов, созданию всех условий для их благополучной жизни.

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