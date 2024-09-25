В Ашхабаде состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

На обсуждение общенационального форума в преддверии празднования 33-й годовщины независимости Туркменистана были вынесены важнейшие вопросы государственной жизни. Участие в заседании высшего представительного органа страны приняли представители всех слоев общества и разных поколений – от студенческой молодежи до почтенных старейшин.

Выступая на заседании Халк Маслахаты, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что коренные преобразования, проводимые в стране, отличаются масштабностью и новаторством и охватывают все сферы государственной и общественной жизни. Государство служит человеку, а человек – государству во имя благополучия, счастья, процветания, что является наглядным подтверждением торжества осуществляемой деятельности на основе доктрины «Государство – для человека!»

Говоря об успешности реализуемых программ социально-экономического развития Туркменистана, а также о наращивании экономической мощи, укреплении международного авторитета страны, улучшении социально-бытовых условий жизни народа, председатель Халк Маслахаты выразил твердую уверенность в том, что год, проходящий под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», войдет в историю как год, ознаменованный политическими, экономическими, культурными достижениями и знаменательными событиями.

Говоря о достижениях туркменского государства, глава Халк Маслахаты отметил их нацеленность на повышение социально-бытового уровня жизни народа. В числе основных особенностей экономического развития были обозначены высокий уровень дохода на душу населения, высокая производительность труда во всех отраслях, высокие темпы экономических реформ, высокий уровень человеческого капитала и научно-технических достижений, конкурентоспособность на мировом рынке.

«Главная задача для всех нас – дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение международного авторитета нейтрального государства», – сказал председатель Халк Маслахаты. Гурбангулы Бердымухамедов также заострил внимание на ключевых задачах государственной молодежной политики. В данном контексте отмечалась важность увеличения числа дошкольных учреждений и средних общеобразовательных школ, совершенствования работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повышения квалификации педагогов, работающих с ними, разработки передовой методики научно-образовательной и производственной взаимосвязи в вузах.

Была подчеркнута важность укрепления позиции города Аркадага как международного центра науки и образования, создания здесь международного научно-исследовательского центра по популяризации и изучению древней, средневековой, новой и новейшей истории Туркменистана, археологических, архитектурных памятников.

Касаясь преобразований в отраслях экономики, содействующих улучшению занятости населения, Гурбангулы Бердымухамедов отметил целесообразность принятия «Концепции развития рынка труда Туркменистана до 2030 года», призванной стать значимым шагом в расширении сотрудничества в области трудовой занятости с международными организациями, зарубежными странами, в частности, в присоединении к конвенциям Международной организации труда.

Председатель Халк Маслахаты констатировал последовательное совершенствование денежно-кредитной, валютной, финансовой и налогово-бюджетной систем, отметил работу предпринимателей по производству высококачественной, конкурентоспособной продукции, укреплению продовольственной безопасности, строительству современных промышленных предприятий.

Сделав особый акцент на необходимости развития финансового рынка, внедрения новых видов и методов предпринимательства, национальный лидер туркменского народа в числе важных задач определил принятие Стратегии развития финансового рынка до 2030 года и Национальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, что положит начало новому этапу динамичного развития страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2024