Герой Туркменистана стал обладателем уникального мирового рекорда

Российский космонавт Олег Кононенко, вернувшийся 23 сентября с Международной космической станции (МКС), пробыл в космосе 1111 суток, что стало абсолютным мировым рекордом. Во время этого уникального полета, ставшего для Олега Кононенко пятым космическим путешествием, он отметил на орбите свое 60-летие.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом, которые провели на МКС один год, а также американским астронавтом Трейси Дайсон приземлился в Казахстане. Ранее, 5 июля, сообщалось, что Олег Кононенко стал первым в истории человеком, который суммарно провел в космосе тысячу суток. До этого, 4 февраля, российский космонавт превысил мировой рекорд своего соотечественника Геннадия Падалки, который за свои пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Еще одно уникальное достижение уроженца туркменского города Чарджоу (ныне Туркменабад) Олега Кононенко – то обстоятельство, что он имеет высшие правительственные награды и звания национального героя в двух странах – в России и Туркменистане.

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