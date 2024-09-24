На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано семь сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано семь сделок на сумму более 2 миллионов 35 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия». Помимо этого, за иностранную валюту бизнесменам из Турции и ОАЭ реализована джинсовая ткань.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, флоатное листовое стекло, хлопок коротковолокнистый. Общая сумма сделок превысила 123 миллиона 675 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2024