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24.09.24 07:52

Министр земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Сангво Парком.

В ходе встречи собеседники обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества в соответствии с инициативными проектами Туркменистана по созданию транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры. Отмечен успех многолетнего взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея, в частности, в автотранспортной отрасли.

На встрече особое внимание было уделено рассмотрению возможностей сотрудничества в сфере градостроительства, сейсмологии, транспорта.

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