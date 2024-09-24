Министр земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Сангво Парком.

В ходе встречи собеседники обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества в соответствии с инициативными проектами Туркменистана по созданию транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры. Отмечен успех многолетнего взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея, в частности, в автотранспортной отрасли.

На встрече особое внимание было уделено рассмотрению возможностей сотрудничества в сфере градостроительства, сейсмологии, транспорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2024