Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Узбекистана

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Руководитель Узбекистана поздравил главу Туркменистана с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, счастья, больших успехов в его многогранной работе во благо процветания Туркменистана, благополучия туркменскому народу.

Пользуясь случаем, президент Узбекистана попросил передать слова приветствия национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, внесшему огромный личный вклад в укрепление и всестороннее развитие межгосударственных связей.

Выразив признательность за поздравления и добрые пожелания, Сердар Бердымухамедов отметил, что отношения между странами находятся на высоком уровне. Подчеркивалось, что две страны успешно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур. Близость взглядов по актуальным вопросам мировой и региональной политики служит прочной основой для координации усилий в международном пространстве.

Собеседники отметили, что туркменско-узбекское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, в том числе в таких отраслях, как сельское хозяйство, электроэнергетика, нефтегазовая, химическая промышленность и другие. Наряду с этим, между регионами двух стран налажено плодотворное взаимодействие, последовательно развиваются межпарламентские связи.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул эффективность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности в сферах образования, науки, здравоохранения. Пользуясь случаем, глава государства поблагодарил узбекского коллегу за большой личный вклад в развитие добрососедских отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

В завершение телефонного разговора президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев пожелали друг другу крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам двух стран – мира, благополучия и процветания.

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