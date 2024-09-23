Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и России

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководитель Российской Федерации сердечно поздравил президента Туркменистана с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности и, отметив большой личный вклад национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление плодотворного двустороннего сотрудничества, попросил передать ему теплые слова приветствия и наилучшие пожелания.

Глава Туркменистана выразил признательность президенту Владимиру Путину за теплые поздравления и добрые пожелания, а также внимание к развитию двустороннего взаимодействия, отметив, что в Туркменистане придается важное значение всестороннему укреплению связей с Российской Федерацией. Как отмечалось, последовательное расширение стратегического партнерства с Российской Федерацией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Отношения между двумя государствами основаны на принципах дружбы, доверия и взаимопонимания. За годы сотрудничества достигнуты хорошие результаты.

В этой связи президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-российских отношений на благо народов двух стран. В ходе телефонного разговора главы государств подтвердили готовность Туркменистана и Российской Федерации к дальнейшему многостороннему сотрудничеству.

В завершение беседы президенты Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам Туркменистана и Российской Федерации – благополучия и процветания.

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