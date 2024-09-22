Художественная выставка в Ашхабаде посвящена годовщине независимости страны

В выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры к 33-й годовщине независимости Туркменистана развернута выставка живописных и графических работ туркменских художников. На полотнах изображена сегодняшняя жизнь страны, яркие события, которые волнуют, радуют и вдохновляет ее жителей на новые свершения.

На двух этажах выставочного центра экспонируется 103 произведения, ставших своеобразным творческим отчетом лучших представителей национальной художественной школы к очередной годовщине государственной независимости. Пейзажи, жанровые сцены, портреты, исторические эпизоды – чрезвычайно широк круг тем и жанров, посредством которых современные туркменские художники отражают свое видение мира.

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