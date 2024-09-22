Президент Туркменистана подписал указ о помиловании осужденных

В Туркменистане по случаю Дня независимости помиловали 736 осужденных граждан. Они выйдут на свободу из мест заключения в соответствии с указом президента Сердара Бердымухамедова.

Глава государства подписал указ о помиловании на расширенном заседании Кабинета министров с участием членов Государственного совета безопасности. В Туркменистане традиционно в преддверии важных национальных и государственных праздников проводится акция помилования. В этот раз акция помилования осужденных проводится в честь 33-й годовщины независимости страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2024