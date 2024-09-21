Президент Туркменистана принял руководителя Исламского банка развития

Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Исламского банка развития (ИБР) Мухаммада Аль Джассера.

Как отметил Сердар Бердымухамедов, в стратегии экономического развития Туркменистана значимая роль отводится расширению международного сотрудничества, в частности, контактов с авторитетными финансовыми институтами и банковскими структурами. Что касается взаимодействия с ИБР, то оно носит эффективный, долгосрочный характер. В сентябре текущего года исполняется 30 лет членства Туркменистана в Исламском банке развития. За минувший период ИБР принял участие в финансировании более 20 важных проектов в нашей стране по таким направлениям, как здравоохранение, образование, транспорт, связь, энергетика.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по ключевым направлениям партнёрства был сделан акцент на перспективах взаимодействия в энергетическом секторе. В числе перспективных направлений взаимодействия также была обозначена сфера транспорта. В рамках сотрудничества с ИБР также были выделены проекты по развитию системы Интернет и телекоммуникаций. Кроме того, широкие перспективы имеются для укрепления эффективных контактов ИБР с банками и частным сектором Туркменистана.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и руководитель Исламского банка развития Мухаммад Аль Джассер выразили уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и ИБР будет и впредь расширяться, наполняясь новым конкретным содержанием.

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