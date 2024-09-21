Рассмотрены перспективы расширения сотрудничества Туркменистана с Исламским банком развития

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль Джассером.

В ходе переговоров обсуждены приоритетные направления, а также возможности наращивания многолетнего партнерства. Было подчеркнуто, что за 30 лет членства Туркменистана в банке ИБР принял участие в финансировании более 20 важных проектов в стране по таким направлениям, как здравоохранение, связь, энергетика.

В продолжение состоявшегося обмена мнениями с руководителем финансового института был сделан акцент на значимости разработки стратегии партнерства для Туркменистана. Наряду с этим констатировано наличие перспектив для укрепления эффективных контактов ИБР с банками и частным сектором Туркменистана, прежде всего в области финансово-кредитных и консультативных услуг для развития среднего и малого бизнеса.

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