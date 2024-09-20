В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений страны

В столице страны начала работу выставка экономических достижений Туркменистана, посвящённая 33-й годовщине независимости. В нынешнем году выставка демонстрирует всему миру пример высокого экономического роста, ресурсного потенциала и огромных перспектив страны, стремительно интегрирующейся в систему глобальных мирохозяйственных связей.

Президент Сердар Бердымухамедов в приветственном обращении, направленном участникам форума, отметил, что обширная экспозиция наглядно представит несомненные успехи национальной экономики за годы суверенного развития. Главная цель государственной политики страны состоит в достижении устойчивого развития народного хозяйства, масштабировании рыночных реформ и повышении уровня жизни населения. В этом плане проводится эффективная работа для полноформатной реализации долгосрочных программ, диверсификации экономического роста, рационального и комплексного использования природных ресурсов.

На выставочных площадках блоками разместились отраслевые экспозиции, рассказывающие о ходе беспрецедентного по масштабам процесса модернизации и диверсификации всех отраслей национальной экономики, успешно осуществляемых в рамках государственных программ и инновационных проектов.

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