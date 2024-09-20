В Туркменистане проходит международный форум аграриев

В Ашхабаде проходит международная научная конференция «Достижения в области семеноводства сельскохозяйственных культур и перспективные задачи». Двухдневный форум, собрал представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских и производственных центров Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других государств, а также Исполнительного комитета СНГ.

В рамках форума гости посетили выставку в международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана. Нынешний смотр наглядно отражает успехи туркменских аграриев, знакомит с возможностями национального АПК, передовым оборудованием всемирно известных компаний, готовых предложить свои технологические новации для наращивания потенциала в области производства высококачественной импортозамещающей и экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции.

На выставке также можно получить представление о генофонде важнейших сельхозкультур, ознакомиться с образцами перспективных сортов пшеницы, являющихся итогом кропотливой работы туркменских селекционеров и наилучшим образом зарекомендовавших себя в местных почвенно-климатических условиях. В числе приоритетных тем для обмена опытом – выращивание и выведение высокоурожайных сортов пшеницы, картофеля и других сельхозкультур, освоение мирового опыта в этой области.

© TURKMENISTAN.RU, 2024