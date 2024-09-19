Ашхабад и ООН сверили часы по позициям в превентивной дипломатии Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со специальным представителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, в частности, реализацию проектов и программ РЦПДЦА с участием Туркменистана. Также была отмечена значимость многопланового партнерства Туркменистана с ООН в контексте открытия 79-й сессии Генеральной Ассамблеи. Особое внимание уделено возможностям наращивания сотрудничества РЦПДЦА с государствами региона. © TURKMENISTAN.RU, 2024