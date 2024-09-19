Посланцы Туркменистана приняли участие в Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ

Делегация из Туркменистана приняла участие в XVII Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ в столице Республики Башкортостан – Уфе. Форум собрал около 200 представителей стран Содружества и проходил под девизом «Содружество Независимых Государств: общие ценности и многообразие культур».

На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования, культуры и искусства рассмотрели различные аспекты профессионального взаимодействия, новые форматы сотрудничества в образовательной сфере, интеграционные процессы в формировании межкультурного диалога. В насыщенную программу культурных мероприятий вошло традиционное выступление Молодежного симфонического оркестра СНГ, который является постоянным спутником данного форума и в этом году порадовал гостей совместным концертом с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под руководством Расула Клычева.

Форум научной и творческой интеллигенции СНГ организован по инициативе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. С 2006 года форумы поочередно проводятся в столицах стран СНГ и являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества. В 2019 году XIV Форум творческой и научной интеллигенции СНГ принимал Ашхабад.

Город Уфа впервые стал площадкой для проведения форума, на полях которого традиционно подводятся итоги прошедшего года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта и работы с молодежью.

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