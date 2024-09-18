Туркменистан и Германия выступают за дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Казахстан встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. На встрече стороны выразили удовлетворение возможностью в личной беседе обсудить ключевые вопросы конструктивного межгосударственного сотрудничества, успешно развиваемого на принципах взаимного уважения и доверия.

Президент Туркменистана передал федеральному канцлеру Германии приветствия национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова стоявшего у истоков становления конструктивного сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ. Глава Туркменистана выразил уверенность, что данная двусторонняя встреча с федеральным канцлером Олафом Шольцем в ходе диалога «Центральная Азия - Германия» способствует дальнейшему укреплению туркмено-германских отношений.

Олаф Шольц передал ответные слова приветствия и наилучшие пожелания национальному лидеру туркменского народа. Он также отметил высокую заинтересованность Германии в дальнейшем углублении партнерства с Туркменистаном, снискавшим на международной арене высокий авторитет и признание благодаря мудрой политике, а также прогрессивным инициативам государства во имя всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Подчеркнув большое внимание, уделяемое развитию и укреплению двусторонних отношений с Германией, президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил, что отношения между двумя странами развиваются на системной и долгосрочной основе, опираясь на солидную правовую базу, в активе которой 90 различных договоров и соглашений.

Отмечая систематический характер проводимых перекрестных бизнес-форумов и экономических выставок, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул роль совместной туркмено-германской рабочей группы и Восточного комитета германской экономики, которые много делают для системного развития межгосударственного сотрудничества.

В этот же день президент Туркменистана встретился с представителями бизнес-кругов Германии.

На встрече парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Михаэль Келлнер выразил глубокую заинтересованность деловых кругов ФРГ в расширении сотрудничества с Туркменистаном в различных перспективных направлениях. Было сказано, что повышенное внимание германской стороны обусловлено как накопленным положительным опытом многолетней совместной работы, так и благоприятными условиями, создаваемыми в Туркменистане для зарубежного бизнеса.

Приветствуя руководителей крупнейших компаний и представителей официальной делегации Германии, президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал возрастающий интерес к сотрудничеству с Туркменистаном, о чем наглядно свидетельствует представительный состав участников встречи. В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития сотрудничества были отмечены возобновляемая энергетика, транспорт и связь, химическая промышленность, текстильная промышленность, сельское хозяйство, инновации и технологии.

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