Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Германия»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочий визит в Республику Казахстан для участия в саммите «Центральная Азия – Германия». После традиционной церемонии совместного фотографирования на фоне государственных флагов стран – участниц встречи «Центральная Азия – Германия» главы делегаций были приглашены в зал заседаний.

В работе саммита, прошедшего под председательством главы Республики Казахстан, также приняли участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Приветствуя высоких гостей, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что регулярный и доверительный характер диалога на высшем уровне расценивается как свидетельство заинтересованности и стремления государств Центральной Азии и Германии к всестороннему развитию регионального стратегического партнерства.

Выступая на втором саммите «Центральная Азия – Германия», президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и Федеративной Республикой Германия. Он назвал экономику ключевым приоритетом в развитии отношений между регионами, отметив, что ее потенциал должен стать «локомотивом» взаимосвязей.

Сердар Бердымухамедов выделил ряд ключевых направлений для партнерства, включая транспорт и логистику, энергетику, промышленное производство, химическую индустрию, машиностроение, медицину и фармацевтику, агропромышленный комплекс, а также разработки в сфере информационных технологий. Он подчеркнул необходимость перехода к новым методам ведения совместного бизнеса, основанным на современных требованиях и запросах.

Глава Туркменистана также отметил перспективность создания совместных производств, сервисных и тренинговых центров на территории стран Центральной Азии, а также организации обучения высококвалифицированных специалистов. По его мнению, сочетание выгодного географического положения региона, его природных ресурсов и демографического потенциала с промышленным и технологическим уровнем Германии открывает широкие возможности для совместной работы. Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество в формате «Центральная Азия – Германия» отвечает интересам всех участников и имеет хорошие перспективы для развития и расширения.

В ходе состоявшегося открытого, конструктивного диалога участники встречи высоко оценили достигнутый уровень взаимоотношений между странами Центральной Азии и Германией, особо отметив востребованность многостороннего диалога, всецело отвечающего интересам общего благополучия и прогресса.

Затем главы государств Центральной Азии и федеральный канцлер ФРГ провели деловую встречу с руководителями ведущих немецких компаний, в ходе которой состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях наращивания традиционного партнерства в рамках совместных проектов в таких перспективных областях, как перерабатывающая и химическая промышленность, логистика и транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, высокие технологии.

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