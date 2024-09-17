В Ашхабаде проведен брифинг, посвященный событиям социально-экономического характера

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства прошел брифинг, посвященный результатам Инвестиционного форума Туркменистана и выставки (TIF 2024), прошедших в сентябре текущего года в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие руководство и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, Академии наук страны, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, местные и зарубежные СМИ. В ходе брифинга министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил результативность Инвестиционного форума Туркменистана-2024, объединившего представителей государственных структур, международных организаций, финансовых институтов, а также десятки местных и зарубежных компаний.

Были отмечены конкретные шаги Туркменистана на пути индустриально-инновационного развития и масштабные реформы, предпринимаемые в стране, где открываются новые возможности для инвестиционного сотрудничества на взаимовыгодной основе. Особое внимание на брифинге было уделено мероприятиям, прошедшим наряду с инвестиционным форумом, а именно церемонии закладки и запуска важных энергетических, транспортных, и коммуникационных инфраструктурных проектов с участием Туркменистана и Афганистана, прошедших при участии президента Туркменистана, а также национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

На брифинге также выступили чрезвычайные и полномочные послы Республики Индия и Китайской Народной Республики в Туркменистане, представитель Посольства Афганистана в Туркменистане, а также руководители международных организаций и финансовых институтов. Зарубежные гости отметили, что шаги, предпринимаемые Туркменистаном, направлены не только на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, но и региона и мира в целом, а также являются важным звеном на пути к достижению Целей устойчивого развития.

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