В Ашхабаде прошел семинар ОБСЕ по предотвращению гендерного насилия

Центром ОБСЕ в Ашхабаде проведен семинар по наращиванию потенциала в области предотвращения гендерного насилия. Цель мероприятия – обсудить с национальными партнерами выводы и рекомендации, разработанные по результатам оценки долгосрочного проекта центра «Повышение осведомленности о домашнем насилии и оказание помощи жертвам домашнего насилия», а также повысить потенциал участников в области противодействия гендерному и домашнему насилию.

Семинар, в котором приняли участие представители государственных и общественных организаций Туркменистана, провела эксперт по гендерным вопросам из Швеции Малин Палм, которая занималась оценкой проекта. Эксперт затронула широкий спектр факторов, связанных с комплексным реагированием на гендерное насилие, а также сотрудничеством между организациями и учреждениями. Обсуждались также такие темы, как международные стандарты качества услуг для жертв гендерного насилия и национальная правовая база, сбор данных, мониторинг и оценка проектов по проблеме гендерного насилия.

Следующая фаза проекта предполагает более широкую оценку потребностей, анализ правовой и институциональной базы, механизмов реагирования и потенциала заинтересованных сторон в области предотвращения гендерного насилия в Туркменистане, чтобы наметить межведомственные и межсекторные программы и мероприятия для достижения комплексного воздействия на сектор в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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