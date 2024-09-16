Туркменский спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе

Туркменский спортсмен Алпарслан Бегенджов завоевал на завершившемся в Испании молодежном чемпионате мира по вольной борьбе среди атлетов не старше 20 лет первую для Туркменистана золотую медаль в этом олимпийском виде спорта на соревнованиях столь высокого ранга.

Этого успеха 18-летний мастер спорта международного класса из Ашхабада добился в весовой категории до 79 кг, в которой титул сильнейшего оспаривали 27 борцов. На пути к золотой медали Алпарслан не оставил соперникам ни единого шанса, не проиграл ни одного очка и одержал пять побед с общим счётом 46:0.

В честь золотого успеха туркменского атлета на молодежном чемпионате мира U20 по спортивной борьбе под сводами дворца спорта в Испании был поднят флаг страны и прозвучал гимн Туркменистана.

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