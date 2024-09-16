Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Туркменистана и Республики Ирак Состоялся телефонный разговор между заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном. В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о текущем состоянии туркменско-иракских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом особое внимание было уделено вопросам обмена двусторонними визитами на высшем и высоком уровнях, а также продолжении контактов в двустороннем формате в рамках международных организаций. Министры отметили важность и необходимость продолжения тесного взаимодействия в вопросах региональной и международной повестки. © TURKMENISTAN.RU, 2024