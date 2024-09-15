XXV конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира состоялась в Ашхабаде

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась XXV конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ). В работе форума, прошедшего в преддверии главного праздника страны – Дня независимости – приняли участие представители туркменских диаспор из ряда зарубежных государств, а также делегаты со всех регионов страны.

Президент Сердар Бердымухамедов направил участникам конференции приветственное послание. Поздравив их с 33-й годовщиной независимости нейтрального Туркменистана, а также с началом работы XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, глава государства выразил уверенность, что проводимая на высоком организационном уровне в канун главного национального праздника конференция приумножит гордость за родную Отчизну и будет иметь большое значение для сплочения туркмен мира и дальнейшей активизации дружественных связей.

В ходе состоявшегося пленарного заседания делегаты были подробно проинформированы об успешно претворяемых в жизнь масштабных социально-экономических программах, призванных приумножить благополучие народа и международный авторитет Туркменистана, а также реализуемых крупных международных проектах, способствующих дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с государствами мира. Как отмечалось, в настоящее время в 14 зарубежных странах действуют 27 отделений Гуманитарной ассоциации туркмен мира, а именно в Российской Федерации, Великобритании, ФРГ, Швеции, Украине, Афганистане, ОАЭ, Королевстве Саудовская Аравия, Исламской Республике Пакистан, Турции, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Представители из Германии, Афганистана, ОАЭ, Турции, рассказывая о деятельности зарубежных отделений ГАТМ, с гордостью отмечали, что сегодня независимый нейтральный Туркменистан на деле демонстрирует свое стремление всесторонне развивать традиционные узы дружбы, взаимоуважения, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными государствами в различных сферах.

В завершение XXV конференции ГАТМ было принято благодарственное обращение к президенту Сердару Бердымухамедову, в котором главу Туркменистана поздравили с 33-й годовщиной независимости страны и выразили глубокую признательность за неустанную деятельность во имя укрепления экономического могущества государства и его международного авторитета, духовного возрождения нации и за огромное внимание к деятельности туркменских диаспор за рубежом.

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