В Ашхабаде рассмотрены аспекты взаимодействия Туркменистана с УНП ООН

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмеда Гурбанова с новым региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии, Афганистане, Иране и Пакистане Оливером Стольпе.

Стороны с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество Туркменистана с УНП ООН на протяжении многих лет. Обсуждены результаты совместной работы в рамках реализации циклов программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы, а также работа посредством Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра и проектов Европейского союза.

В ходе встречи рассмотрена текущая деятельность и дальнейшее партнерство по противодействию современным угрозам глобального характера, в частности организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, коррупции и терроризму. Стороны обменялись мнениями касательно организации совместных мероприятий в текущем году.

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