Перед ашхабадской публикой выступил тенор из Италии

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся оперный концерт по произведениям Джакомо Пуччини. Посольство Италии в Туркменистане при содействии Министерства культуры Туркменистана организовало для ашхабадцев и гостей столицы концерт с участием оперного тенора Маттео Липпи.

Совместно с итальянским тенором в концерте приняли участие музыканты Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева, вокалисты Бахар Дурдыева (сопрано) и Гозель Аннаханова (сопрано). В концертную программу также вошли арии из трех опер Пуччини – «Богема», «Тоска» и «Мадам Баттерфляй». Обворожительный голос Маттео Липпи красиво дополняло пение туркменских мастеров вокала. Симфонический оркестр вдохновенно исполнил несколько произведений итальянского композитора.

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