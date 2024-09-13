Туркменистан направил партию гуманитарной помощи Афганистану

Согласно распоряжению президента Туркменистана, афганскому народу была отправлена гуманитарная помощь за счет средств Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Это жест доброй воли по случаю начала строительства газопровода Серхетабат – Герат, линий электропередачи, транспорта и связи на туркмено-афганской границе. Гуманитарный груз состоит из детского питания, пшеницы, продовольственных и промышленных товаров, карбамида, дизтоплива, бензина и цемента.

Гуманитарная акция является продолжением многолетних усилий Туркменистана по поддержке Афганистана и служит укреплению традиционной дружбы и добрососедства между туркменским и афганским народами, говорится в сообщении МИД Туркменистана. В церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие представительная группа из Туркменистана и высокопоставленные лица с афганской стороны.

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