В Ашхабаде прошел брифинг по аспектам охраны окружающей среды

В МИД Туркменистана состоялся брифинг по темам «Создание регионального центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии в Ашхабаде» и «Развитие возобновляемых источников энергии в Туркменистане». На брифинг были приглашены руководители и представители соответствующих ведомств Туркменистана, дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова отметила актуальные направления будущей деятельности регионального центра по климатическим технологиям и важность инициативы президента Туркменистана в этой области. Было констатировано, что главной целью центра призвано стать внедрение и применение климатических технологий в странах Центрально-Азиатского региона и способствование технологическому продвижению региона в области изменения климата.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко подчеркнул, что данная инициатива является значительным шагом в консолидации совместных усилий для достижения общих целей в области охраны окружающей среды. В ходе брифинга также были рассмотрены основные направления и перспективы взаимодействия в сфере охраны окружающей среды, изменения климата и экологии. Кроме того, в повестку дня были включены вопросы рационального использования природных ресурсов, повышения энергоэффективности, укрепления и активного задействования потенциала альтернативной «зеленой» энергетики в Туркменистане.

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