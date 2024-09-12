Туркменистан и Афганистан дали старт функционированию новых инфраструктурных объектов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, а также исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд приняли участие в церемониях открытия и начала строительства новых инфраструктурных объектов, символизирующих добрососедские и братские отношения между Туркменистаном и Афганистаном.

Это прежде всего открытие 177-метрового железнодорожного моста стальной магистрали Серхетабат – Тургунди и закладка фундамента газокомпрессорной станции «Шатлык-1» в Марыйском велаяте (области). Кроме того, началось строительство участка трубопровода Серхетабат – Герат, являющегося важным этапом реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Важным этапом стало и начало работ по прокладке оптико-волоконной линии связи Серхетабат – Герат. Также начаты работы на строительстве складского комплекса в «сухом порту» железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди – Санабар первой очереди железной дороги Тургунди – Герат. В завершение мероприятий была введена в эксплуатацию электростанция в афганской провинции Герат.

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