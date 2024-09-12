В Ашхабаде завершился крупный международный инвестиционный форум

В Ашхабаде завершили свою работу инвестиционный форум Туркменистана, международная конференция по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана «HI-TECH Turkmenistan 2024» и профильные выставки. На повестку дня масштабных деловых мероприятий, совместно организованных министерствами иностранных дел, финансов и экономики и Торгово-промышленной палатой, были вынесены вопросы, связанные с реализацией в стране крупных проектов и дальнейшим развитием международного сотрудничества в этой сфере.

В числе зарубежных делегатов были приглашены международные эксперты, руководители и представители ведущих компаний, специализирующихся в нефтегазовом, энергетическом, строительном, транспортно-коммуникационном секторах, авторитетных организаций, финансовых структур и научных центров. Участниками с туркменской стороны стали руководители и специалисты министерств и отраслевых ведомств, банков, Союза промышленников и предпринимателей.

Особый статус инвестиционному форуму придало выступление президента Сердара Бердымухамедова по цифровой системе перед его участниками. Глава государства отметил, что подобные мероприятия призваны сыграть существенную роль в привлечении крупных инвестиций в национальную экономику и расширении взаимовыгодного международного партнерства.

В Ашхабаде свои возможности и продукцию продемонстрировали иностранные компании, которые на протяжении многих лет плодотворно взаимодействуют с Туркменистаном и принимают участие в реализации совместных инвестиционных проектов. Состоялся широкомасштабный обмен мнениями о возможностях максимального раскрытия инвестиционного потенциала и механизмах стимулирования индустриального, научно-технологического и социально-экономического развития Туркменистана.

По единодушному мнению участников, очередной ашхабадский инвестиционный форум продемонстрировал растущий авторитет Туркменистана на мировой арене в качестве надежного стратегического партнера. В рамках форума состоялись многочисленные двусторонние встречи, на которых были обсуждены перспективные направления для установления взаимовыгодного сотрудничества.

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