Преподаватели туркменской Академии художеств подготовили творческий отчет к празднику В выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры Туркменистана к предстоящему 33-летию независимости Туркменистана развернута выставка живописных работ преподавателей Государственной академии художеств Туркменистана. Творческий отчет шестнадцати педагогов представляет собой 83 полотна самой широкой стилевой и жанровой направленности. Выставка живописи преподавателей академии художеств ознакомила с творческим потенциалом тех, кто направляет развитие современного живописного искусства в стране. Выставка заняла весь второй этаж выставочного центра. © TURKMENISTAN.RU, 2024