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11.09.24 08:56

Преподаватели туркменской Академии художеств подготовили творческий отчет к празднику

В выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры Туркменистана к предстоящему 33-летию независимости Туркменистана развернута выставка живописных работ преподавателей Государственной академии художеств Туркменистана. Творческий отчет шестнадцати педагогов представляет собой 83 полотна самой широкой стилевой и жанровой направленности.

Выставка живописи преподавателей академии художеств ознакомила с творческим потенциалом тех, кто направляет развитие современного живописного искусства в стране. Выставка заняла весь второй этаж выставочного центра.

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