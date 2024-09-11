В Туркменистане по программе ООН прошел тренинг по обеспечению сейсмической устойчивости

В представительстве ООН в Ашхабаде прошел тренинг-семинар на тему «Сейсмическая опасность, сейсмическая уязвимость и сейсмический риск». Акция была проведена Программой развития ООН в рамках проекта «Укрепление национального потенциала по оценке сейсмического риска, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения».

В ней приняли участие специалисты из национальных министерств и ведомств, работающих в строительной сфере, лица, ответственные за подготовку к чрезвычайным ситуациям и их ликвидацию.

Участники тренинга ознакомились с современными методами и передовым опытом оценки сейсмической опасности, уязвимости и риска. В этой связи была отмечена роль карт сейсмической опасности и сейсмостойкого строительства в укреплении готовности страны. Специалисты оценили сейсмическую устойчивость существующих зданий как в городской, так и в сельской местности.

По завершении тренинга участники получили образовательные материалы, включая презентации, книги и видеокурсы по сейсмологии, сейсмостойкому строительству, сейсмическим рискам, экспериментальным исследованиям и подготовке к землетрясениям и их ликвидации.

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