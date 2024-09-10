Международный инвестиционный форум проходит в Ашхабаде

В Ашхабаде начал свою работу инвестиционный форум Туркменистана (TIF-2024), призванный быть важной международной площадкой для привлечения инвестиций в экономику страны. Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов и экономики, Министерство иностранных дел и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

В форуме принимают участие заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители министерств и ведомств страны, главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также авторитетные эксперты и представители ведущих национальных и международных компаний.

На протяжении двух дней участники форума будут обсуждать богатейший ресурсный потенциал Туркменистана. Ведущие государственные компании предоставят возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций в различные сектора экономики, включая освоение углеводородных ресурсов на морских блоках Каспийского моря, реализацию проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), а также новые проекты в газохимии, электроэнергетике, строительном, текстильном и транспортно-коммуникационном секторах.

Программа форума включает параллельные тематические сессии с участием представителей специализированных учреждений ООН и экспертов, а также круглые столы с участием секретариата Всемирной торговой организации и международных институтов. Тема первого пленарного заседания форума – «Экономическое развитие и инвестиционный потенциал Туркменистана». Среди спикеров – представители ООН, Всемирного банка, Восточного комитета германской экономики, PETRONAS, Nippon Export and Investment Insurance и других организаций.

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