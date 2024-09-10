На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 10 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 10 сделок на 19 миллионов 838 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Турции, Афганистана и Узбекистана закупили сжиженный газ, дизельное топливо и авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предпринимателям из Турции, Сербии и Казахстана были реализованы отходы легкой промышленности, регенерированное волокно, корни солодки, текстильные изделия. © TURKMENISTAN.RU, 2024