В Ашхабаде обсуждены вопросы туркменско-малайзийского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с делегацией Малайзии во главе с министром иностранных дел Дато Сери Утамой Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации многолетнего партнёрского взаимодействия, основанного на принципах взаимоуважения и учете интересов. Рассмотрено сотрудничество по политико-дипломатической линии, включая взаимодействие в рамках международных структур.

Стороны отметили схожесть позиций по ряду аспектов региональной и международной повестки дня. Кроме того, министры обсудили торгово-экономические связи, а также вопросы сотрудничества в области науки, культуры и туризма.

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