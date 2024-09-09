Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Астане, принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Почетными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе «Астана арена», стали также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, ряд руководителей международных организаций. В этом году в играх приняли участие спортсмены из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также Австралии.

В своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность лидерам братских государств, высоким гостям и спортсменам, прибывшим в Казахстан для участия в важном событии международного масштаба. Как подчеркнул глава Казахстана, кочевая цивилизация оставила глубокий след в мировой истории. По его словам, Игры кочевников – особенный проект, вдохновленный созидательной целью оберегать бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению.

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