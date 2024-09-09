Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев обсудили укрепление сотрудничества

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Астане, провел встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Собеседники обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей и обменялись мнениями по ключевым вопросам партнёрства, развивающегося в различных форматах, включая международные и региональные организации. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Казахстана отметили высокий уровень развития туркменско-казахстанских отношений, достигнутый благодаря совместным усилиям, и выразили намерение продолжать укрепление сотрудничества в интересах обоих народов.

Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества, таким как торговля, нефтегазовый комплекс, сельское хозяйство и энергетика. Несмотря на сложную международную обстановку, Туркменистан и Казахстан продолжают успешно взаимодействовать на основе равноправия, уважения и взаимной поддержки.

© TURKMENISTAN.RU, 2024