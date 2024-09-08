Новый набор слушателей приступил к занятиям в учебном центре «Дипломатический протокол»

С началом нового, 2024-2025 учебного года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана стартовал очередной, третий поток обучения в специализированном учебном центре «Дипломатический протокол». Двухмесячный курс рассчитан на 120 часов занятий, которые проводятся после рабочего дня, что позволяет слушателям обучаться без отрыва от основной работы.

Примечательно, что открытие учебного центра, состоявшееся в феврале 2024 года, совпало с празднованием Дня дипломатических работников Туркменистана. С момента своего создания центр предоставил слушателям возможность углубить свои знания в области дипломатического протокола и этикета. Выпускники первого и второго потоков курса стали обладателями специальных сертификатов Института международных отношений и соответствующих министерств. Учебный план и программа курса разработаны профессором кафедры международных отношений и дипломатии ИМО МИД Туркменистана, доктором социологических наук, профессором Овездурды Мухамметбердиевым.

Программа обучения состоит из четырех модулей. Первый модуль посвящен вопросам внешней политики Туркменистана и его месту в системе современных международных отношений. Второй модуль знакомит слушателей с международными правовыми нормами, регулирующими дипломатические отношения, а также со статьями Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Третий модуль направлен на изучение тем, касающихся протокольных правил деятельности дипломатических представительств, включая порядок назначения глав представительств, протокол вручения верительных грамот и другие протокольные нормы. Четвертый модуль охватывает широкий круг вопросов, связанных как с правилами всеобщего гражданского, так и дипломатического этикета.

Курс предназначен для членов Халк Маслахаты, депутатов Меджлиса, специалистов по внешним связям министерств и отраслевых ведомств, представителей политических партий и общественных организаций, работников региональных департаментов Министерства иностранных дел Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2024