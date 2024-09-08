Туркменистан представлен на V Всемирных играх кочевников в Астане

29 спортсменов и 6 тренеров вошли в состав спортивной делегации Туркменистана, которая принимает участие в V Всемирных играх кочевников в Астане. Всемирные игры кочевников являются крупнейшими международными спортивными состязаниями по этническим видам спорта. В основе соревнований – национальные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. Они направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

В V Всемирных играх кочевников, которые проходят под девизом «Встреча в великой степи», принимает участие около 4 тысяч спортсменов из 100 стран мира. На кону 97 комплектов медалей в 21 виде спорта, в том числе в конных скачках, национальных видах борьбы, традиционных интеллектуальных играх, соревнованиях по видам единоборств, стрельбе из лука, национальных видах охоты с птицами, состязаниях на лошадях, народных играх. Всемирные игры кочевников внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках программы игр планируются также научные конференции и культурные мероприятия, направленные на популяризацию этнокультурного наследия.

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