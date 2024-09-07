В Ашхабаде названы победители детского конкурса талантов «Жемчужины Независимости» Общенациональный конкурс юных песенных талантов Туркменистана «Жемчужины Независимости» проводится ежегодно и в нынешнем сезоне был приурочен к 33-й годовщине независимости страны. Заключительному этапу детского песенно-музыкального марафона предшествовали масштабные отборочные туры, которые проводились в областях, городах и районах Туркменистана. В финале встретились самые талантливые ребята, которые оспаривали первенство в музыкальном соревновании. Церемония награждения финалистов и концерт с участием талантливых конкурсантов данного творческого состязания проходила в здании «Туркменской белой юрты», расположенном в долине «Новруз» Ахалского велаята (области). Победителям конкурса были вручены дипломы и подарки от имени президента Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2024