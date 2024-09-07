Туркменистан поддерживает взаимодействие с Международным союзом автомобильного транспорта

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто.

В ходе встречи стороны отметили позитивный опыт сотрудничества между Туркменистаном и МСАТ, а также наметили дальнейшие действия по улучшению взаимосвязанности между странами региона путем развития мультимодальных транзитно-транспортных коридоров и международных логистических хабов, включая цифровизацию транспортной отрасли. Стороны обсудили взаимодействие на платформе ООН, обменялись мнениями касательно деятельности «Группы друзей устойчивого транспорта», созданной по инициативе Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы наращивания экспертного потенциала и развитие нормативно-правовой базы сотрудничества. Обсуждена подготовка к международной конференции по транспорту, приуроченной ко Всемирному дню устойчивого транспорта в ноябре в Ашхабаде. На встрече также были рассмотрены пути реализации инициатив Туркменистана в области устойчивого транспорта, заложенных в «Приоритетных позициях Туркменистана» на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

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