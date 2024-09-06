Аркадаг удостоен трех наград на Всемирной выставке «умных городов» На состоявшейся церемонии вручения наград Всемирной выставки «умных городов» (World Smart City Expo) в городе Коян, Республики Корея «умный город» Аркадаг был удостоен сразу трех наград. Туркменской стороне были вручены: награда за выдающиеся достижения в области «умного города» (Smart City Excellence Award), которая присуждена только городу Аркадаг, а также награды в номинациях «Иностранный «умный город» (Foreign city award) и «За большой вклад во Всемирную выставку «умных городов» «World Smart City Expo 2024» (WSCE 2024 Contribution Award). Представленные на выставке «World Smart City Expo 2024» технологии и системы «умных городов» отражают самые передовые тренды, отвечающие требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. © TURKMENISTAN.RU, 2024