В Туркменистане начался сев озимых зерновых

В Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях) Туркменистана начался сев озимой пшеницы. По доброй традиции кампанию начали почтенные старейшины, которые бросили пшеничные семена в землю и передали эстафету механизаторам. Земледельцы страны ответственно подошли к сезону, в соответствии с агротехническими нормами подготовив отведенные под сев зерновых площади. Заготовлены также семена высокоурожайных сортов пшеницы.

Материально-техническая база АПК пополняется новейшей техникой, адаптированной к нашим почвенно-климатическим условиям. Благодаря масштабным капиталовложениям, направленным в сельское хозяйство, во всех велаятах действуют современные элеваторы для хранения урожая, мукомольные комплексы. По случаю старта посевной повсеместно развернулись песенно-музыкальные выступления. Также была организована выставка сельскохозяйственной продукции, производимой в стране, и современной техники.

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