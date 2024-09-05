Регионального представителя УВКПЧ ООН для Центральной Азии приняли в МИД Туркменистана

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с региональным представителем Управления верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии (УВКПЧ ООН) Матильдой Богнер.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по дальнейшему укреплению взаимодействия между Туркменистаном с УВКПЧ ООН. Было подчеркнуто, что в целях дальнейшего совершенствования демократических институтов, эффективного выполнения обязательств в области прав человека Туркменистан осуществляет многоплановое партнерство с соответствующими международными организациями. Были рассмотрены вопросы деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Стороны обсудили задачи по претворению в жизнь «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021–2025 годы», «Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021–2025 годы», «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023–2028 годы». Собеседники выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с ООН по направлению «Образование в области прав человека».

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