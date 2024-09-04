Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры приняли в МИД Туркменистана

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией во главе с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым. Темой обсуждения стали актуальные вопросы сотрудничества, а также перспективные направления партнерства Туркменистана с ТЮРКСОЙ.

Как констатировали собеседники, 2024 год стал знаковым для Туркменистана в тюркоязычном мире, так как лейтмотивами текущего года выступают знаменательные даты по линии ТЮРКСОЙ – объявление «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», включая празднование 300-летия со дня рождения классика мировой литературы и избрание древнего туркменского города Анау в качестве культурной столицы тюркского мира.

Особый акцент стороны сделали на вопросах организации предстоящих совместных мероприятий, нацеленных на популяризацию творчества великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги и культурной значимости древнего туркменского города Анау.

В завершение встречи собеседники подчеркнули плодотворный характер взаимодействия Туркменистана с ТЮРКСОЙ, нацеленного на сохранение, изучение и популяризацию в мире богатейшего культурного наследия тюркоязычных народов.

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