Туркменские музыканты – победители международного фольклорного фестиваля

По итогам XIII международного фестиваля «Мелодии Востока» в узбекском городе Самарканде музыканты из Туркменистана попали в число победителей.

Первое место присуждено национальному коллективу, в составе которого выступили известные мастера народной музыки: солист группы, народный артист Туркменистана Суханберды Оразбердиев, народный артист Туркменистана, ударник-перкуссионист Хакберды Алламурадов, дутарист Довлет Данатаров, а также представители Туркменской национальной консерватории Сапамырат Аманмырадов (гыджак) и Алламырат Мухамметгулыев (гаргы туйдук).

Гран-при фестиваля достался ансамблю «Семург» из Азербайджана. Вторую ступень пьедестала заняли два талантливых коллектива: «Атамекен» из Казахстана и «Маком Бэнд» из Узбекистана. Третье место разделили представители Японии, Монголии и России.

В рамках фестиваля была проведена международная научно-практическая конференция «Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой гармонии в условиях глобализации». В ней приняли участие музыковеды, фольклористы, культурологи, руководители международных научно-исследовательских институтов и творческих центров.

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