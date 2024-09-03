На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 15 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 15 сделок на сумму более чем 5 миллионов 110 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Афганистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменгаз», и полиэтиленовую продукцию. Предприниматели из Афганистана приобрели также дизельное топливо (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, предприниматели из ОАЭ, Турции, Киргизии приобрели готовую продукцию текстильной промышленности, хлопчатобумажную пряжу и регенерированное волокно из текстильных отходов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, а также флоатное листовое стекло, ковры ручной работы и очищенные отходы хлопкопрядения. Общая сумма сделок превысила 3 миллиона 364 тысячи манатов.

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