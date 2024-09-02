В Таджикистане открыта школа, возведенная туркменскими строителями

В районе Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан торжественно открылась общеобразовательная средняя школа имени Махтумкули на 540 мест. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в онлайн-режиме приняли участие в церемонии открытия объекта.

В своем выступлении Эмомали Рахмон подчеркнул, что открытие школы в День знаний является добрым знаком, напомнив, что современная школа была построена по инициативе национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Старт строительству школы был дан в рамках государственного визита президента Туркменистана в Таджикистан в мае прошлого года. В школе в две смены будут обучаться 1080 детей.

Затем с поздравительным обращением к многочисленным гостям и участникам церемонии по онлайн-связи обратился Сердар Бердымухамедов. Подчеркнув, что открытие общеобразовательной школы имени Махтумкули является историческим событием в летописи межгосударственного взаимодействия в образовательной сфере, президент Туркменистана выразил уверенность в том, что подобные события будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества.

Закладка фундамента школы состоялась 10 мая 2023 года в дни государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в Республику Таджикистан. Возведение комплекса зданий нового образовательного учреждения велось в Таджикистане силами туркменских строителей. Место для школы было выбрано с учетом того, что в Хатлонской области Республики Таджикистан проживает одна из крупных туркменских диаспор.

Школьное здание представляет собой учебный комплекс общей площадью свыше 4300 квадратных метров. Строительство велось в соответствии с современными стандартами и полностью за счет средств туркменской стороны. В главном корпусе размещены 24 просторных светлых кабинета, где созданы все условия для продуктивного учебного процесса, также имеются библиотека, крытый спортзал, большой актовый зал, столовая, медпункт.

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