Туркменская экономика сохраняет высокие темпы развития

Темп роста валового внутреннего продукта Туркменистана за январь-июль 2024 года увеличился на 6,3 процента. Об этом было сообщено на заседании Кабинета министров Туркменистана, посвященном итогам социально-экономического развития страны за семь месяцев года.

В сопоставлении с аналогичным периодом минувшего 2023 года за январь–июль текущего года в целом выпуск продукции увеличился на 11,5 процента. В отраслях экономики достигнуты позитивные производственные показатели. Также на заседании правительства было подчеркнуто, что план по добыче нефти выполнен на уровне 102,6 процента, по ее переработке на нефтеперерабатывающих заводах – на 102,9 процента, показатели по выпуску бензина составили 108,5 процента, полипропилена – 112 процентов, смазочных масел – 110,6 процента.

Наряду с этим было доложено о показателях производства сжиженного газа, добычи природного и попутного газа, поставок «голубого топлива» за рубеж.

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