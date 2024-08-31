Туркменистан выступает за вовлечение Афганистана в экономические интеграционные процессы

В Ашхабаде состоялась встреча туркменской и афганской правительственных делегаций, в ходе которой были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений. Афганскую делегацию возглавил исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри. В состав туркменской делегации вошли заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители министерств и ведомств страны.

В ходе переговоров была подтверждена активная позиция Туркменистана по вовлечению Афганистана в экономические интеграционные процессы посредством реализации международных проектов. Стороны подчеркнули позитивную динамику расширения взаимодействия в приоритетных направлениях экономики. По итогам встречи стороны подписали двусторонние документы, нацеленные на практическое осуществление совместных проектов в сфере энергетики и транспорта.

По итогам переговоров делегаций Туркменистана и Афганистана в расширенном составе состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов.

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