Туркменистан представил в Женеве отчет по правам ребенка

Туркменистан представил отчет на 97-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве. В состав туркменской делегации, возглавляемой постпредом страны при отделении ООН в Женеве, вошли представители министерств внутренних дел, образования, здравоохранения и медицинской промышленности, Генеральной прокуратуры и Института государства, права и демократии Туркменистана.

В отчете Туркменистана были отмечены значительные достижения в области прав ребенка, включая принятие новых законов и обновление существующих нормативных актов. Среди ключевых законодательных изменений были отмечены новая редакция Закона «Об образовании», принятие Закона «О социальных услугах» и внесение поправок в Уголовный кодекс и другие ключевые законы.

В настоящее время в стране активно реализуются «Национальная программа социально-экономического развития на 2022–2052 годы» и «Программа президента на 2022–2028 годы», которые отражают положения этих международных документов, включая аспекты, связанные с правами ребенка. Национальная программа «Здоровье» включает программы по улучшению питания, раннему развитию детей и профилактике заболеваний. Важными шагами стали повышение уровня иммунизации до 95,3 процента и создание благотворительного фонда, который оказал медицинскую помощь 423 детям за последние три года.

В образовательной сфере внедряются новые стратегии и концепции для модернизации методов обучения, в том числе, «Концепция совершенствования методики обучения до 2028 года» и «Программа по улучшению дошкольного образования». В 2023 году подписана «дорожная карта» сотрудничества с ЮНЕСКО, что содействует цифровой трансформации образовательной системы. Также в Туркменистане улучшена системы социальной защиты и правосудия для детей, приняты новые законы и созданы специализированные структуры для защиты прав детей и женщин, отмечается в отчете.

© TURKMENISTAN.RU, 2024