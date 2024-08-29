Национальный лидер туркменского народа провел в Иране ряд важных встреч и переговоров

В Тегеране состоялись переговоры между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республикой Иран Масудом Пезешкианом.

В ходе встречи в узком формате и в расширенном составе делегаций стороны обсудили приоритетные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. В их числе – программа сотрудничества на 2025-2026 годы между министерствами иностранных дел двух стран, меморандум о взаимопонимании по побратимским отношениям между международным морским портом Туркменбаши и портом Амирабад, меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между государственным концерном «Tуркменгаз» и Национальной газовой компаний Ирана, а также план совместных мероприятий по расширению сотрудничества на 2025-2026 годы между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной администрацией Исламской Республики Иран. Данные документы в присутствии Гурбангулы Бердымухамедова и Масуда Пезешкиана подписали руководители соответствующих ведомств.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Тегеране, встретился также с верховным духовным лидером Исламской Республики Иран, аятоллой Сейедом Али Хосейни Хаменеи.

Аятолла Али Хаменеи высоко оценил уровень многовековых и динамично развивающихся в нынешнюю эпоху связей между Туркменистаном и Ираном, основанных на принципах дружбы, братства, добрососедства и взаимоуважения.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в свою очередь подчеркнул, что сегодня туркменско-иранское сотрудничество отличается своей динамикой. Нынешний рабочий визит в Иран – яркое свидетельство большого значения, придаваемого Ашхабадом сотрудничеству с Тегераном, который выступает в ряду основных стратегических партнеров Туркменистана.

В ходе встречи собеседники высказались за расширение продуктивного взаимодействия, располагающего огромным потенциалом и широкими перспективами в различных секторах, в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

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